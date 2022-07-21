Експрезиденту Молдови Додону продовжили домашній арешт на 30 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Колишньому президенту Молдови Ігорю Додону, якого обвинувачують у держзраді, суд продовжив домашній арешт ще на 30 діб, тобто до 20 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsMaker.
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"Суд подовжив домашній арешт (Додону – ред.) ще на 30 діб. Клопотання було повністю задоволене зі збереженням раніше чинних заборон", – сказав прокурор.
Водночас суд відхилив запит прокурора обмежити телефонні дзвінки, отримання та надсилання листів, використання інших засобів зв'язку. Як зазначили, прокурор оскаржуватиме це рішення.
Довідка
Ігор Додон – експрезидент Республіки Молдова (2016-2019), депутат парламенту Республіки Молдова (2009–2016). У 2006-2009 роках очолював міністерство економіки та торгівлі Молдови, а у 2008-2009 роках обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра. У 2011-2016 роках був головою Партії соціалістів.
Додон дотримується проросійської позиції. Він виступав за зближення країни з росією та проти інтеграції до НАТО. Під час теледебатів 30 жовтня 2016 року Додон заявив, що Крим належить росії.
Доповнення
24 травня у Молдові затримали колишнього президента країни Ігоря Додона на 72 години в межах кримінальної справи, порушеної за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо державної зради.
Генеральна прокуратура Молдови звинуватила Додона у перевищенні службових повноважень в інтересах організованої злочинної групи, коли він обіймав посаду міністра економіки.