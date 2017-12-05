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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 2078 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Суд продолжит рассмотрение дела по обвинению 5 экс- "беркутовцев" в расстреле Майдана 12 декабря

Суд продолжит рассмотрение дела по обвинению 5 экс- "беркутовцев" в расстреле Майдана 12 декабря

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению 5 экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут" в расстреле активистов Майдана 12 декабря. Как передает корреспондент УНН, об этом сегодня в конце судебного заседания сообщил председательствующий в судебном процессе судья Сергей Дячук.

"Мы сегодня исследовали (доказательства - ред ..) том шестой, лист дела 174 и том 108, лист дела восемнадцатого, и суд считает возможным объявить перерыв до 11.30 12 декабря", - сказал Дячук.

В мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим Беркуту инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской, 20 из них сейчас в розыске.

По данным Министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

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