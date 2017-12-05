Суд продовжить розгляд справи за обвинуваченням 5 екс-"беркутівців" у розстрілі Майдану 12 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжить розгляд справи за обвинуваченням 5 екс-бійців спецпідрозділу МВС "Беркут" у розстрілі активістів Майдану 12 грудня. Як передає кореспондент УНН, про це сьогодні наприкінці судового засідання повідомив головуючий у судовому процесі суддя Сергій Дячук.
"Ми сьогодні дослідили (докази – ред..) том шостий, аркуш справи 174 і том 108, аркуш справи 18-а, і суд вважає за можливе оголосити перерву до 11.30 12 грудня", - сказав Дячук.
У травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.
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Колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській, 20 із них зараз у розшуку.
За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.