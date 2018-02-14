Суд начал заседание по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Заседание суда было задержано по техническим причинам, и кроме того, сторона обвинения добавила ходатайство о приобщении постановления об изменении состава прокуроров в связи с организационными изменениями в Главной военной прокуратуре ГПУ. Копия постановления была присоединена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 2 месяца адвокаты Януковича пропустили 15 судебных заседаний
Напомним, в четверг, 8 февраля в судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба-главнокомандующий ВСУ Владимир Замана, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГПСУ Павел Шишолин. В среду 7 февраля были допрошены бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрей Цимбалюк, экс-председателя СБУ Валентин Наливайченко и бывший командующий ВМС Украины, и.о. министра обороны Игорь Тенюх.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.