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Суд почав засідання у справі про держзраду Януковича

Суд почав засідання у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва почав розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Засідання суду було затримано з технічних причин, і крім того, сторона обвинувачення додала клопотання про долучення постанови про зміну складу прокурорів у зв’язку з організаційними змінами в Головній військовій прокуратурі ГПУ. Копія постанови була приєднана.

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Нагадаємо, у четвер 8 лютого у судовому засіданні були допитані як свідки колишні начальник Генерального штабу-головнокомандуючий ЗСУ Володимир Замана, командувач ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та перший заступник голови ДПСУ Павло Шишолін. У середу 7 лютого було допитано колишнього радника постійного представництва України при ООН Андрія Цимбалюка, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та колишнього командувача ВМС України, в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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