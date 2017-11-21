Суд перенес рассмотрение ходатайства о досудебном следствии по Онищенко

"Заседание перенесено на неопределенный срок из-за болезни судьи", - сказали в суде.

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Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции А.Онищенко.

Напомним, 13 ноября 2017 года некоторые СМИ, ссылаясь на слова народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили, что суд Испании отказал Украине в его экстрадиции.