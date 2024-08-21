Суд перенес заседание по делу митрополита Павла на 30 сентября

Печерский районный суд Киева сегодня, 21 августа 2024 года, перенес на 30 сентября заседание по существу дела по оправданию российской агрессии митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павлом. В то же время суд продлил на два месяца действие обязанностей по мере пресечения в виде залога, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Обвиняемый до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для его жизни и здоровья. Кроме того, он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве. Сдать загранпаспорт", - говорится в постановлении судьи.

Также сегодня должно было состояться судебное заседание по сути дела по оправданию, признанию правомерной, отрицанию вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. Но в зал суда не пришли все защитники митрополита.

Павел Лебедь в зале суда отметил, он полностью полагается на усмотрение адвокатов. И сказал, что плохо себя чувствует. Ему вызвали "скорую".

"Начало по существу должно состояться. Основания не прибытия защитников не причина, они каждый раз не появляются. По состоянию здоровья, на рассмотрение суда", - сказал прокурор Евгений Завистовский.

Судья перенесла заседание на 30 сентября 2024 года.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В июле 2023 года суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под стражу и определил залог в более чем 33 миллиона гривен.

В августе 2023 года Павел Лебедь был освобожден из-под стражи. За него внесли залог в размере 33 300 000 грн.