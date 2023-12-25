Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи по делу о растрате 62 миллионов гривен.
Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда оставила в силе содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн бывшему заместителю председателя Госспецсвязи по подозрению в завладении 62 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
25 декабря 2023 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога, примененной к бывшему заместителю Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.
В САП отмечают, что решение суда вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним
САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Госспецсвязи Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн. Кабмин в тот же день уволил руководство Госспецсвязи - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.
Высший антикоррупционный суд отправил под под стражу с возможностью стражу с возможностью внесения залога в объеме 25 млн грн экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, которого подозревают в деле о завладении 62 млн грн. Впоследствии за экс-главу Госспецсвязи Щиголя внесли залог, и он вышел из-под стражи.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи по делу о растрате 62 миллионов гривен.
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