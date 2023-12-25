Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи

Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда оставила в силе содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн бывшему заместителю председателя Госспецсвязи по подозрению в завладении 62 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

25 декабря 2023 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога, примененной к бывшему заместителю Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что решение суда вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним

САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Госспецсвязи Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн. Кабмин в тот же день уволил руководство Госспецсвязи - главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

Высший антикоррупционный суд отправил под под стражу с возможностью стражу с возможностью внесения залога в объеме 25 млн грн экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, которого подозревают в деле о завладении 62 млн грн. Впоследствии за экс-главу Госспецсвязи Щиголя внесли залог, и он вышел из-под стражи.