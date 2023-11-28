Суд оставил Коломойского под стражей до 26 января
Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 26 января и определил залог в размере 3 млрд 712 тыс. грн.
Одесская область продолжает оправляться после непогоды: людям возвращают свет в дома
В Одесской области работают над восстановлением электроснабжения и расчисткой снега после сильного шторма, оставившего многие районы без света.
Генсек НАТО: нужно быть готовыми к усилению боев и воздушных и ракетных атак на города Украины
Нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города. Об этом заявил на пресс-конференции в среду Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Правительство дополнительно выделило более 37 млн грн для выплат педагогам зарплаты в шести областях
Правительство Украины перераспределяет 37,5 млн грн для обеспечения полной выплаты заработной платы учителям в шести областях, чтобы не допустить задолженности по выплате заработной платы до конца года.
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
63 человека, в том числе 2 детей, получили травмы в Киеве из-за гололедицы; один человек также пострадал от переохлаждения.
Исключение для лаврова: Болгария временно откроет воздушное пространство для российских самолетов
Болгария разрешила самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова войти в свое воздушное пространство для участия во встрече ОБСЕ в Северной Македонии, несмотря на санкции ЕС. Исключение является временным, сроком до 72 часов, и не распространяется на членов делегации, которые находятся под санкциями.
Украина утвердила концепцию модернизации в секторе теплоснабжения
Правительство Украины одобрило концепцию программы модернизации производителей тепловой энергии, целью которой является ремонт инфраструктуры и уменьшение потерь тепла до 11% до 2030 года.
Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения
Правительство Украины утвердило программу модернизации теплоэнергетического сектора, которая предусматривает ремонт 3 000 км теплосетей и установку 35 000 индивидуальных тепловых пунктов до 2030 года, что позволит сократить потери тепла на 11%.
СБУ показала фото возвращенного в Украину "скифского золота" и назвала его стоимость
Украина вернула коллекцию "скифского золота" стоимостью $1,5 млн после десятилетней судебной тяжбы. СБУ показала фото.
Руководитель пограничной полиции Румынии уволен после того, как осужденный мэр сбежал из страны
Глава пограничной полиции Румынии Виктор Штефан Иваску был уволен после того, как мэр города Бая-Маре Каталин Керекеску, осужденный за взяточничество, сбежал из страны за несколько часов до вынесения ему приговора.