Суд оставил без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений приговор бывшему председателю Государственной авиационной службы Денису Антонюку за злоупотребление служебным положением, от которого пострадала авиакомпания "Украинские средиземноморские авиалинии". Он получил 3,5 года лишения свободы, 3 года запрета занимать руководящие должности и штраф.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила наказание экс-главе Госавиаслужбы Денису Антонюку без изменений по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
1 декабря 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание, назначенное приговором ВАКС, которым бывшего государственного служащего категории "А" Антонюка Д.Ю. признан виновным в злоупотреблении своим служебным положением, что нанесло тяжкие последствия для ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины
Детали
Суд первой инстанции признал экс-главу Госавиаслужбы виновным в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы по маршруту "Киев-Тегеран-Киев" другой авиакомпании "Украинско-средиземноморские авиалинии", что повлекло последствия для ее тяжелые последствия.
Высший антикоррупционный суд приговорил к 3 годам 6 месяцам тюрьмы бывшего главу Государственной авиационной службы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок 3 года и со штрафом в размере 8,5 тыс. грн.
Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев
Дополнение
Бывший глава Госавиаслужбы обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", что нанесло ущерб авиакомпании ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" в более 750 тыс. гривен.
Суд оставил без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений приговор бывшему председателю Государственной авиационной службы Денису Антонюку за злоупотребление служебным положением, от которого пострадала авиакомпания "Украинские средиземноморские авиалинии". Он получил 3,5 года лишения свободы, 3 года запрета занимать руководящие должности и штраф.
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