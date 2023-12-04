Суд оставил без изменений приговор экс-главе Госавиаслужбы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила наказание экс-главе Госавиаслужбы Денису Антонюку без изменений по делу о злоупотреблении служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

1 декабря 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание, назначенное приговором ВАКС, которым бывшего государственного служащего категории "А" Антонюка Д.Ю. признан виновным в злоупотреблении своим служебным положением, что нанесло тяжкие последствия для ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - говорится в сообщении НАБУ.

Детали

Суд первой инстанции признал экс-главу Госавиаслужбы виновным в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", в результате чего были отменены запланированные рейсы по маршруту "Киев-Тегеран-Киев" другой авиакомпании "Украинско-средиземноморские авиалинии", что повлекло последствия для ее тяжелые последствия.

Высший антикоррупционный суд приговорил к 3 годам 6 месяцам тюрьмы бывшего главу Государственной авиационной службы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок 3 года и со штрафом в размере 8,5 тыс. грн.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев - отмечается в сообщении НАБУ.

Дополнение

Бывший глава Госавиаслужбы обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", что нанесло ущерб авиакомпании ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии" в более 750 тыс. гривен.