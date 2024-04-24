Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв

Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей и объявил перерыв до завтра. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда.

Детали

"Учитывая военное положение и необходимость решения определенных вопросов в Украине, суд считает необходимым объявить перерыв до завтра", - сказал судья.

Позже судья уточнил, что объявляется перерыв до завтра до 11 часов.

Сольский на суде попросил судью объявить перерыв из-за того, что его якобы вызвали на заседание депутатской фракции "Слуга народа".

Прокуроры просили применить к министру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн гривен.

Также во время заседания прокурор рассказала, что первичная идея относительно завладения государственной землей возникла именно у Николая Сольского. Он руководил действиями соучастников.

Напомним

23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра уличили в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор