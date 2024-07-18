Экс-разведчику Роману Червинскому, который недавно вышел под залог, по делу о взятке избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом пишет Суспільне из зала суда, передает УНН.

Детали

Прокуроры просили для Червинского круглосуточный домашний арест.

В свою очередь защита просила избрать меру пресечения в виде личного обязательства, а не круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты аргументировали это тем, что Червинский должен пройти медосмотр, кроме того, он является действующим военным.

На заседании присутствовали пятый президент Петр Порошенко, депутаты от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко и Виктория Сюмар, а также бывший политзаключенный Владимир Балух. Все они были готовы взять Червинского на поруки, но суд отказал в таком решении.

По словам Червинского и его адвоката Константина Глобы, речь идет о деле 2020 года. При этом видео относительно вероятного взяточничества, которое выложили в интернет, было записано незаконно, оно порезано и сфальсифицировано, заявляет строна защиты.

Напомним,

Накануне, 17 июля, бывший разведчик Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора. За него внесли в размере 9 миллионов 84 тысяч гривен.

Дело Червинского будут рассматривать в закрытом режиме: допросят военное командование, в частности Залужного