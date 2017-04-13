Суд разрешил задержать организатора черниговского "центра реабилитации наркозависимых"

"Учитывая, что организатор этой группировки не появляется на вызовы следователя, 13 апреля 2017 года Приморским районным судом г.Одесса выдано разрешение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратурой Автономной Республики Крым было согласовано сообщение о подозрении организатору преступной группы в Черниговской области, действовавшей под прикрытием центра по реабилитации наркозависимых и в течение 2016-2017 годов занималась похищением и незаконным лишением свободы людей.

Таким образом, уже четырем лицам сообщено о подозрении по ст.146 ч.3 Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную деятельность "центра реабилитации наркозависимых". Заведение функционировало в Черниговской области. В нем на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов находились более 200 человек, которых там удерживали силой, заставляя по-рабски трудиться.

Как сообщал УНН 5 апреля, суд арестовал организаторов черниговского "центра реабилитации".