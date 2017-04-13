Суд разрешил задержать организатора черниговского "центра реабилитации наркозависимых"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73804 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110252 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168358 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123679 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121090 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114860 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105847 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107362 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд разрешил задержать организатора черниговского "центра реабилитации наркозависимых"

Суд разрешил задержать организатора черниговского "центра реабилитации наркозависимых"

Киев  •  УНН

 • 10890 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Приморский районный суд Одессы дал разрешение на задержание организатора преступной группы, которая похищала людей и удерживала их в так называемом "центре реабилитации наркозависимых". Подозреваемый не являлся на вызовы следователя. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Учитывая, что организатор этой группировки не появляется на вызовы следователя, 13 апреля 2017 года Приморским районным судом г.Одесса выдано разрешение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратурой Автономной Республики Крым было согласовано сообщение о подозрении организатору преступной группы в Черниговской области, действовавшей под прикрытием центра по реабилитации наркозависимых и в течение 2016-2017 годов занималась похищением и незаконным лишением свободы людей.

Таким образом, уже четырем лицам сообщено о подозрении по ст.146 ч.3 Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную деятельность "центра реабилитации наркозависимых". Заведение функционировало в Черниговской области. В нем на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов находились более 200 человек, которых там удерживали силой, заставляя по-рабски трудиться.

Как сообщал УНН 5 апреля, суд арестовал организаторов черниговского "центра реабилитации".

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