Суд дозволив затримати організатора чернігівського "центру реабілітації наркозалежних"

"Ураховуючи, що організатор цього угрупування не з’являється на виклики слідчого, 13 квітня 2017 року Приморським районним судом м. Одеса надано дозвіл на його затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Раніше, прокуратурою Автономної Республіки Крим було погоджено повідомлення про підозру організатору злочинної групи на Чернігівщині, що діяла під прикриттям центру з реабілітації наркозалежних та протягом 2016-2017 років займалася викраданням і незаконним позбавленням волі людей.

Таким чином, вже чотирьом особам повідомлено про підозру за ст.146 ч.3 Кримінального кодексу України, яким загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну діяльність "центру реабілітації наркозалежних". Заклад функціонував на Чернігівщині. У ньому на момент прибуття співробітників правоохоронних органів перебували більш ніж 200 осіб, яких там утримували силоміць та змушували до рабської праці.

Як повідомляв УНН 5 квітня, суд арештував організаторів чернігівського "центру реабілітації".