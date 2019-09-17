Суд Болгарии разрешил строительство газопровода "Турецкий поток"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Суд Болгарии разрешил строительство газопровода “Турецкий поток”, передает УНН со ссылкой на Радио Болгария.
“Трехчленный состав Верховного административного суда прекратил дело против решения Комиссии по защите конкуренции о выборе подрядчика проекта строительства „Турецкий поток“ на территории Болгарии. Таким образом, суд разрешил его строительство через территорию страны”, — говорится в сообщении.
В суде уточнили, что оставили без рассмотрения жалобу консорциума “Газовое развитие и расширение в Болгарии”.
Решение суда подтверждает решение Комиссии о защите конкуренции, строителем “Турецкого потока” через болгарскую территорию остается саудовский консорциум “Аркад”.
Ранее сообщал УНН, что Болгария построит магистраль для российского газа в Сербию через границу с Турцией. Над проектом будут работать три компании — российский “Газпром”, болгарский “Булгаргаз” и шведский MET.