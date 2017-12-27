Суд арестовал одессита, подозреваемого в участии в террористической организации

"По данным расследования, 36-летний житель Одессы с конца 2014 года до середины 2015 принимал участие в боевых действиях против военных Вооруженных Сил Украины в составе одной из так называемых разведывательных рот мотострелковой бригады "ДНР". Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что участие в террористической группе, организации, а также организационное или иное содействие ее созданию наказывается лишением свободы на срок до 15 лет заключения с конфискацией имущества (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщал УНН, за участие в рядах боевиков "ДНР" экс-милиционера заочно приговорен в к 10 годам заключения.