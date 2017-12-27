Суд арештував одесита, підозрюваного в участі у терористичній організації
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Суд Одеси взяв під варту чоловіка, підозрюваного в участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України). Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“За даними розслідування, 36-річний мешканець Одеси з кінця 2014 року до середини 2015 року приймав участь у бойових діях проти військових Збройних Сил України у складі однієї з так званих розвідувальних рот мотострілкової бригади „ДНР“. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що участь у терористичній групі, організації, а також організаційне чи інше сприяння її створенню карається позбавленням волі на строк до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Як повідомляв УНН, за участь у лавах бойовиків "ДНР" екс-міліціонера заочно засуджено до 10 років ув'язнення.