Суд арестовал средства семейных компаний депутата Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства компаний, входящих в состав семейной снековой компании народного депутата Сергея Рыбалки - S.Group, передает УНН со ссылкой на решение суда.
Речь идет об аресте денежных средств, находящихся на банковских счетах ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" (ЕГРПОУ 34060298), ООО "НОВАЯ КОМПАНИЯ-2006" (ЕГРПОУ 34432852), открытых в АО "ОТП БАНК".
Также решением суда были остановлены расходные операции со средствами, которые поступили на указанные счета и уже находятся на них, кроме обязательных платежей в бюджет и выплаты заработных плат работникам.
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Арест средств было осуществлено по ходатайству прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который привел факты уклонения от уплаты налогов фирмами из семейного бизнеса нардепа Рыбалки в течение трех лет.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица группы компаний корпорации S.Group, в состав которой среди прочих входят следующие предприятия: ООО "Снэк Экспорт» (ЕГРПОУ 33324584), ООО "ВИТАФУДС" (ЕГРПОУ 39368522), ООО "ФАЭТОН ТРАНС" (ЕГРПОУ 36166749), ООО "ВИТАФУДЗ" (ЕГРПОУ 40838296), ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" (ЕГРПОУ 34060298), ООО "Агросахинвест-2002" (ЕГРПОУ 31870837), ООО "Новая компания-2006" (ЕГРПОУ 34432852) и ООО "Самоцветы" (ЕГРПОУ 13473378), которые, используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в течение 2013-2016 годов совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупном размере", - говорится в документе.
Напомним, что средства компаний семьи Рыбалки по решению суда арестовываются уже не впервые. В прошлом году судами были заблокированы около 90 счетов его бизнеса.
Также напомним, что, по данным следствия, должностные лица ООО "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу С.Рыбалки) осуществляли противоправную деятельность с обнала денежных средств и выводили значительные суммы на оффшоры.