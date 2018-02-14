Суд арестовал экс-прокурора Суса без права на залог

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 81932 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 96095 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98481 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112022 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101875 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105237 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112189 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117163 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122967 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134593 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 36171 просмотра
Украинцы в прошлом году могли внести в бюджет Польши около 4 миллиардов долларов

Украинцы в прошлом году могли внести в бюджет Польши около 4 миллиардов долларов

10 марта, 19:14 • 22262 просмотра
Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

10 марта, 19:43 • 21496 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 43305 просмотра
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 22874 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 100492 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 112024 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 120827 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 188098 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 221374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 65909 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 102173 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103919 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109951 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 197514 просмотра
Актуальное
Суд арестовал экс-прокурора Суса без права на залог

Суд арестовал экс-прокурора Суса без права на залог

Киев  •  УНН

 • 6198 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса сроком на 40 суток. Такое решение суд принял 13 февраля, сообщил УНН адвокат Дмитрий Дмитренко.

"Суд применил арест на 40 суток", - сказал адвокат.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство НАБУ и САП.

Напомним, в январе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в сумме 1,7 млн грн бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрию Сусу.

Как сообщал УНН, 25 июля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.

Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы