Суд арестовал экс-прокурора Суса без права на залог
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса сроком на 40 суток. Такое решение суд принял 13 февраля, сообщил УНН адвокат Дмитрий Дмитренко.
"Суд применил арест на 40 суток", - сказал адвокат.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство НАБУ и САП.
Напомним, в январе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в сумме 1,7 млн грн бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрию Сусу.
Как сообщал УНН, 25 июля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.
Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.