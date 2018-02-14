Суд арештував екс-прокурора Суса без права на заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Солом'янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса строком на 40 діб. Таке рішення суд ухвалив 13 лютого, повідомив УНН адвокат Дмитро Дмитренко.
"Суд застосував арешт на 40 діб", - сказав адвокат.
Таким чином, суд задовольнив клопотання НАБУ і САП.
Нагадаємо, у січні Солом’янський районний суд Києва змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у сумі 1,7 млн грн колишньому заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитру Сусу.
Як повідомляв УНН, 25 липня минулого року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ.
Йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Кримінального кодексу України.