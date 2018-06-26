Суд арестовал двоюродного брата Каськива

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 28545 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 77079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103628 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119029 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139025 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144429 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182547 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156992 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143076 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Суд арестовал двоюродного брата Каськива

Суд арестовал двоюродного брата Каськива

Киев  •  УНН

 • 12550 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения двоюродному брату экс-главы “Держинвестпроекта” Владислава Каськива, подозреваемому в причастности к хищению 259,2 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,6 миллиона гривен залога.

Родственника экс-чиновника подозревают в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Его задержали и сообщили о подозрении 21 июня 2018.

“В тот же день детективы НАБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям родному брату экс-главы „Держинвестпроекту“. Однако задержать его не удалось, так как он находится за пределами Украины”, — отметили в НАБУ.

Напомним, в ночь на 1 ноября Владислава Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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