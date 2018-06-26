Суд арештував двоюрідного брата Каськіва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Солом‘янський райсуд Києва обрав запобіжний захід двоюрідному брату екс-голови “Держінвестпроекту” Владислава Каськіва, підозрюваному у причетності до розкрадання 259,2 мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,6 мільйона гривень застави.
Родича екс-посадовця підозрюють у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Його затримали та повідомили про підозру 21 червня 2018 року.
“Того ж дня детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину за аналогічними статтями рідному брату екс-голови „Держінвестпроекту“. Однак затримати його не вдалося, бо він знаходиться поза межами України”, — зазначили в НАБУ.
Нагадаємо, у ніч на 1 листопада Владислава Каськіва екстрадували до України з Панами.
Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).