Су-24М минировал зерновой коридор, но после сбития вражеского бомбардировщика активность авиации рф изменилась - Плетенчук
Киев • УНН
Активность российской авиации снизилась, после того, как бомбардировщик Су-24М был сбит украинскими силами; ранее он имел целью целью заминировать зерновой коридор, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Активность авиации оккупантов не наблюдается после сбития российского бомбардировщика Су-24М, осуществлявшего минирование зернового коридора, впрочем настоящим назначением бомбардировщика, или т.н. "Утюга", должна была бы быть задача прорывать систему ПВО.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Детали
Динамика использования врагом авиации в черноморском регионе на сегодня изменилась. Как отметил Дмитрий Плетенчук, после сбития бомбардировщика Су-24М "мы не наблюдали активность авиации". Он также объяснил последнее применение Су-24М, его задачи и неформальное название бомбардировщика.
Особенностью применения этого бомбардировщика было то, что он пытался минировать наш зерновой коридор. ... Этот самолет вообще. У него есть такое название неформальное - "Утюг", или на самом деле его называют "Утюг", поскольку предназначен он для того, чтобы прорывать систему ПВО противника. Он может сложить крылья назад и уйти на большой скорости. Но они его применяли немного другим способом, - и вот результат, тот что мы имеем
Спикер Военно-морских сил ВСУ отдельно отметил Воздушные Силы, поскольку они помогают обеспечивать безопасность гражданского судоходства, что особенно актуально из-за предыдущей активности россиян в воздухе по применению огневого поражения.
Напомним
Российский бомбардировщик Су-24М уничтожили защитники украинского неба в районе острова Змеиный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фронте 91 боестолкновение, 34 атаки врага отражены на Авдеевском направлении
Су-24М минировал зерновой коридор, но после сбития вражеского бомбардировщика активность авиации рф изменилась - Плетенчук
Активность российской авиации снизилась, после того, как бомбардировщик Су-24М был сбит украинскими силами; ранее он имел целью целью заминировать зерновой коридор, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными
Украина и США подписали меморандум о совместном военном производстве и обмене данными, направленный на развитие оборонной промышленности Украины в условиях конфликта с Россией.
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев добровольно сотрудничал с российской фсб, в частности, выполнял их задачи. Его обвиняют в государственной измене, заказных убийствах и других финансовых преступлениях.
Австралия и Папуа-Новая Гвинея подписали "исторический" пакт о безопасности
Австралия и соседняя Папуа-Новая Гвинея подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предоставит тихоокеанской стране большую помощь в подготовке полицейских подразделений и поддержку ее правовой системы.
В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.
Президент Венесуэлы продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо.
Украинский военный потерял в российском плену более 70 килограммов - Лубинец
Украинский солдат потерял 77 кг за пять месяцев пребывания в российском плену, на что обратил внимание омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, который отметил ужасные условия, противоречащие Женевским конвенциям.
В Украине потребление электричества существенно превысило прогнозы, возник дефицит: "Укрэнерго" запросило помощь у Словакии, Румынии и Польши
Потребление электроэнергии в Украине резко возросло из-за резкого похолодания, что заставило "Укрэнерго" искать аварийную электроэнергию из Словакии, Румынии и Польши. При отсутствии резервных мощностей электростанций потребителей призывают к экономии электроэнергии.
В Messenger ввели сквозное шифрование по умолчанию: что это значит
Компания Meta внедрила сквозное шифрование личных сообщений и звонков в Messenger и Facebook по умолчанию, что повышает уровень конфиденциальности и безопасности. В Messenger также появились новые функции для контроля пользователя над сообщениями.
Результативность мобильных огневых групп серьезно возросла, благодаря чему экономятся зенитно-управляемые ракеты - Игнат
Вооруженные Силы Украины повысили эффективность мобильных огневых групп с помощью нового вооружения и приборов, что привело к более эффективному поражению противника и сохранению зенитных ракет и самолетов.