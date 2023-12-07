Су-24М минировал зерновой коридор, но после сбития вражеского бомбардировщика активность авиации рф изменилась - Плетенчук

Активность авиации оккупантов не наблюдается после сбития российского бомбардировщика Су-24М, осуществлявшего минирование зернового коридора, впрочем настоящим назначением бомбардировщика, или т.н. "Утюга", должна была бы быть задача прорывать систему ПВО.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

Динамика использования врагом авиации в черноморском регионе на сегодня изменилась. Как отметил Дмитрий Плетенчук, после сбития бомбардировщика Су-24М "мы не наблюдали активность авиации". Он также объяснил последнее применение Су-24М, его задачи и неформальное название бомбардировщика.

Особенностью применения этого бомбардировщика было то, что он пытался минировать наш зерновой коридор. ... Этот самолет вообще. У него есть такое название неформальное - "Утюг", или на самом деле его называют "Утюг", поскольку предназначен он для того, чтобы прорывать систему ПВО противника. Он может сложить крылья назад и уйти на большой скорости. Но они его применяли немного другим способом, - и вот результат, тот что мы имеем - рассказал Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил ВСУ отдельно отметил Воздушные Силы, поскольку они помогают обеспечивать безопасность гражданского судоходства, что особенно актуально из-за предыдущей активности россиян в воздухе по применению огневого поражения.

Напомним

Российский бомбардировщик Су-24М уничтожили защитники украинского неба в районе острова Змеиный.

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