Создавали порно с 4-летней дочерью: супругам дали по более чем 12 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Днепропетровской области до 12,5 года заключения приговорили супругов, которые использовали свою 4-летнюю дочь для создания порнофильмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Родителей, которые использовали 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12,5 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со дня задержания семейной пары, которая зарабатывала криминальные деньги на сексуальной эксплуатации собственного ребенка, прошло более 2 лет. Супругов разоблачили в июне 2018-го в Днепропетровской области.
"Полицейские установили никнейм, под которым сообщники загружали файлы в анонимный сегмент Интернет-сети. Как тогда выяснили оперативники, выходцы из Кавказского региона (мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена) снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту. Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции", - добавляется в сообщении.
Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, что использовали для создания и распространения порнографического контента, а также собственно "фильмы".
Свыше одного года продолжалось досудебное расследование в отношении 63 эпизодов преступной деятельности "семейного подряда". Еще столько же времени понадобилось для судебного разбирательства 15 томов уголовного производства.
В начале августа 2020 года коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (ст. 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов (ст. 301). Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, на Закарпатье ночью 10 августа изнасиловали 11-летнюю девочку.