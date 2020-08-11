Создавали порно с 4-летней дочерью: супругам дали по более чем 12 лет за решеткой

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83725 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102032 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126913 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107462 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127487 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101297 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102120 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104056 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101961 просмотра

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Создавали порно с 4-летней дочерью: супругам дали по более чем 12 лет за решеткой

Создавали порно с 4-летней дочерью: супругам дали по более чем 12 лет за решеткой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В Днепропетровской области до 12,5 года заключения приговорили супругов, которые использовали свою 4-летнюю дочь для создания порнофильмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Родителей, которые использовали 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, посадили на 12,5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со дня задержания семейной пары, которая зарабатывала криминальные деньги на сексуальной эксплуатации собственного ребенка, прошло более 2 лет. Супругов разоблачили в июне 2018-го в Днепропетровской области.

"Полицейские установили никнейм, под которым сообщники загружали файлы в анонимный сегмент Интернет-сети. Как тогда выяснили оперативники, выходцы из Кавказского региона (мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена) снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту. Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции", - добавляется в сообщении.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, что использовали для создания и распространения порнографического контента, а также собственно "фильмы".

Свыше одного года продолжалось досудебное расследование в отношении 63 эпизодов преступной деятельности "семейного подряда". Еще столько же времени понадобилось для судебного разбирательства 15 томов уголовного производства.

В начале августа 2020 года коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (ст. 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов (ст. 301). Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье ночью 10 августа изнасиловали 11-летнюю девочку.

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