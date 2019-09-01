ОЦКК обнародовал факты нарушения боевиками минских соглашений

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 17200 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114718 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125502 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116889 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126591 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151696 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150857 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140750 просмотра

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ОЦКК обнародовал факты нарушения боевиками минских соглашений

ОЦКК обнародовал факты нарушения боевиками минских соглашений

Киев  •  УНН

 • 9279 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации (ОЦКК) назвала факты нарушения со стороны боевиков условий минских сделок в течение субботы, 31 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, в этот день с 16:20 до 16:55 часов противник провел обстрел в направлении населенного пункта Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм, выпустив 6 снарядов.

С 17:20 до 18:00 в направлении населенного пункта Шумы велся обстрел из миномета 82-го калибра (6 мин). С 17:45 до 18:24 из миномета 120-го калибра боевики випутилы 5 мин в направлении населенного пункта Новолуганское.

"С 17:47 ч. До 18:24 ч. В направлении населенного пункта Зайцево из миномета 82-го калибра (5 мин) с 17:52 ч. До 18:25 ч. В направлении населенного пункта Лебединский из миномета 120- го калибра (2 мины) с 19:38 ч. в направлении населенного пункта Троицкое из миномета 82-го калибра (6 мин) и миномета 120-го калибра (6 мин) с 21:25 ч. до 21:50 ч. в направлении населенного пункта Луганское из миномета 82-го калибра (3 мины)", - отметили в пресс-центре.

СЦКК заявляет, что указанные факты свидетельствуют о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта.

Напомним, за день было семь вражеских обстрелов, один боец ранен.

Украинские Национальные Новости

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