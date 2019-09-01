ОЦКК обнародовал факты нарушения боевиками минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации (ОЦКК) назвала факты нарушения со стороны боевиков условий минских сделок в течение субботы, 31 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
В частности, в этот день с 16:20 до 16:55 часов противник провел обстрел в направлении населенного пункта Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм, выпустив 6 снарядов.
С 17:20 до 18:00 в направлении населенного пункта Шумы велся обстрел из миномета 82-го калибра (6 мин). С 17:45 до 18:24 из миномета 120-го калибра боевики випутилы 5 мин в направлении населенного пункта Новолуганское.
"С 17:47 ч. До 18:24 ч. В направлении населенного пункта Зайцево из миномета 82-го калибра (5 мин) с 17:52 ч. До 18:25 ч. В направлении населенного пункта Лебединский из миномета 120- го калибра (2 мины) с 19:38 ч. в направлении населенного пункта Троицкое из миномета 82-го калибра (6 мин) и миномета 120-го калибра (6 мин) с 21:25 ч. до 21:50 ч. в направлении населенного пункта Луганское из миномета 82-го калибра (3 мины)", - отметили в пресс-центре.
СЦКК заявляет, что указанные факты свидетельствуют о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта.
Напомним, за день было семь вражеских обстрелов, один боец ранен.