Строительство нового газопровода из России в Китай остановили минимум на несколько лет - СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  110751 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  104714 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  100136 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  113302 просмотра
Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

  •  46716 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  113302 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  237875 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  223077 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  272524 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  256723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  13601 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  104714 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  101159 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  100637 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  100690 просмотра
Актуальное
Строительство нового газопровода из России в Китай остановили минимум на несколько лет - СМИ

Строительство нового газопровода из России в Китай остановили минимум на несколько лет - СМИ

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 16:41  •  3256 просмотра

Read in English

Монголия не включила газопровод «Газпрома» в план национального развития до 2028 года. Китай требует снизить цену газа до 60 долларов за тысячу кубометров, что вчетверо дешевле текущей цены.

Проект президент рф Владимира Путина о строительстве нового газопровода и увеличение поставок газа в Китай окончательно остановили на неизвестный срок. Об этом пишет The South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Издание объясняет, что Монголия, через которую должна была пройти труба длиной 2,5 тысячи километров, - не включила газопровод "Газпрома" в план национального развития до 2028 года.

Ранее москва предлагала Монголии кроме доходов от транзита также получать газ из трубопровода проектной мощностью 50 млрд кубометров в год. Однако кремль не смог договориться с Китаем - основным покупателем газа. 

Путин еще в 2022 году предложил Си Цзиньпину нарастить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок. Но несмотря на заявления о "стратегическом партнерстве" без границ и поездки Путина в Пекин, председатель КНР так и не дал "добро" на строительство.

Как пишет Financial Times, причиной этого стала цена газа: Китай требует опустить ее до внутрироссийского уровня, то есть около 60 долларов за тысячу кубометров. Это вчетверо дешевле, чем российский газ стоит Китаю сейчас: 260 долларов за тысячу кубов по газопроводу "Сила Сибири-1".

В ЄС прагнуть забезпечити транзит газу з росії через Україну після 2024 року - ЗМІ 4 июля 2024, 06:18 • 60904 просмотра

Напомним

рф будет продавать газ Китаю по цене почти на 30% дешевле, чем в Европу, по крайней мере до 2027 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития России.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  49622 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  69989 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  69843 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
  •  76983 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
  •  70244 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
  •  59115 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
  •  65281 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Эксклюзив
Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)
  •  90061 просмотра

Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ
  •  66547 просмотра

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  146805 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Популярные

Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

  •  46716 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  113302 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  100136 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  104714 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  110751 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  113302 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  237875 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  223077 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  272524 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  256723 просмотра

Война

Атака Украины на нефтебазу в ростовской области: появились спутниковые снимки пожара

Атака Украины на нефтебазу в ростовской области: появились спутниковые снимки пожара

  •  3974 просмотра
Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

  •  10439 просмотра
Россия атаковала Херсон с беспилотника: ранена 34-летняя женщина

Россия атаковала Херсон с беспилотника: ранена 34-летняя женщина

  •  12628 просмотра
рф обстреляла громады Днепропетровщины: повреждена многоэтажка и авто

рф обстреляла громады Днепропетровщины: повреждена многоэтажка и авто

  •  18066 просмотра
Вражеские дроны атаковали Херсон: поврежден газопровод, сотни домов без газа

Вражеские дроны атаковали Херсон: поврежден газопровод, сотни домов без газа

  •  20852 просмотра

политика

Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

  •  10439 просмотра
Глава МИД Дании поддержал использование Украиной датского оружия в рф

Глава МИД Дании поддержал использование Украиной датского оружия в рф

  •  24679 просмотра
лавров утверждает, что путин отверг переговоры с Киевом после операции на Курщине

лавров утверждает, что путин отверг переговоры с Киевом после операции на Курщине

  •  26903 просмотра
Наступление ВСУ демонстрирует нехватку оборонных ресурсов рф: ГПД о возможности новой волны мобилизации в росси

Наступление ВСУ демонстрирует нехватку оборонных ресурсов рф: ГПД о возможности новой волны мобилизации в росси

  •  25481 просмотра
"Без суда и следствия": заместитель директора НАБУ Углава пожаловался на предвзятость и ангажированность подчиненных

"Без суда и следствия": заместитель директора НАБУ Углава пожаловался на предвзятость и ангажированность подчиненных

  •  28260 просмотра

Война

Атака Украины на нефтебазу в ростовской области: появились спутниковые снимки пожара

Атака Украины на нефтебазу в ростовской области: появились спутниковые снимки пожара

  •  3974 просмотра
Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

  •  10439 просмотра
Россия атаковала Херсон с беспилотника: ранена 34-летняя женщина

Россия атаковала Херсон с беспилотника: ранена 34-летняя женщина

  •  12628 просмотра
рф обстреляла громады Днепропетровщины: повреждена многоэтажка и авто

рф обстреляла громады Днепропетровщины: повреждена многоэтажка и авто

  •  18066 просмотра
Вражеские дроны атаковали Херсон: поврежден газопровод, сотни домов без газа

Вражеские дроны атаковали Херсон: поврежден газопровод, сотни домов без газа

  •  20852 просмотра

политика

Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

  •  10439 просмотра
Глава МИД Дании поддержал использование Украиной датского оружия в рф

Глава МИД Дании поддержал использование Украиной датского оружия в рф

  •  24679 просмотра
лавров утверждает, что путин отверг переговоры с Киевом после операции на Курщине

лавров утверждает, что путин отверг переговоры с Киевом после операции на Курщине

  •  26903 просмотра
Наступление ВСУ демонстрирует нехватку оборонных ресурсов рф: ГПД о возможности новой волны мобилизации в росси

Наступление ВСУ демонстрирует нехватку оборонных ресурсов рф: ГПД о возможности новой волны мобилизации в росси

  •  25481 просмотра
"Без суда и следствия": заместитель директора НАБУ Углава пожаловался на предвзятость и ангажированность подчиненных

"Без суда и следствия": заместитель директора НАБУ Углава пожаловался на предвзятость и ангажированность подчиненных

  •  28260 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  104381 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  103251 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  110050 просмотра

Экономика

Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать

Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать

  •  12785 просмотра
Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

  •  13700 просмотра
"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

  •  13477 просмотра
Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

  •  27442 просмотра
Оккупанты вывезли 7,7 тонн украденного зерна через Мариуполь

Оккупанты вывезли 7,7 тонн украденного зерна через Мариуполь

  •  21474 просмотра

Киев

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  13219 просмотра
В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

  •  31872 просмотра
Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

  •  34083 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  112637 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

18 августа 2024, 16:23  •  80887 просмотра