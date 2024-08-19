Строительство нового газопровода из России в Китай остановили минимум на несколько лет - СМИ

Проект президент рф Владимира Путина о строительстве нового газопровода и увеличение поставок газа в Китай окончательно остановили на неизвестный срок. Об этом пишет The South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Издание объясняет, что Монголия, через которую должна была пройти труба длиной 2,5 тысячи километров, - не включила газопровод "Газпрома" в план национального развития до 2028 года.

Ранее москва предлагала Монголии кроме доходов от транзита также получать газ из трубопровода проектной мощностью 50 млрд кубометров в год. Однако кремль не смог договориться с Китаем - основным покупателем газа.

Путин еще в 2022 году предложил Си Цзиньпину нарастить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок. Но несмотря на заявления о "стратегическом партнерстве" без границ и поездки Путина в Пекин, председатель КНР так и не дал "добро" на строительство.

Как пишет Financial Times, причиной этого стала цена газа: Китай требует опустить ее до внутрироссийского уровня, то есть около 60 долларов за тысячу кубометров. Это вчетверо дешевле, чем российский газ стоит Китаю сейчас: 260 долларов за тысячу кубов по газопроводу "Сила Сибири-1".

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Напомним

рф будет продавать газ Китаю по цене почти на 30% дешевле, чем в Европу, по крайней мере до 2027 года, согласно прогнозу Министерства экономического развития России.