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10 марта, 00:20 • 77079 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119029 просмотра

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8 марта, 13:20 • 139025 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182547 просмотра

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Стрельба в редакции в Мэриленде: подозреваемый обвиняется по пяти статьям

Стрельба в редакции в Мэриленде: подозреваемый обвиняется по пяти статьям

Киев  •  УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Подозреваемый в стрельбе в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США), обвиняется по пяти пунктам убийства первой степени, со ссылкой на CNN сообщает УНН.

По информации издания, соответствующие данные есть в судебных протоколах.

Напомним, все пятеро погибших во время нападения в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты.

Как сообщал УНН, по данным Capital Gazette, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда по имени Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Как отмечается, в последствии Рамос течение многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях. При этом стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.

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