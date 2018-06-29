Стрілянина в редакції в Меріленді: підозрюваний звинувачується за п’ятьма статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Підозрюваний у стрілянині в редакції газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США), звинувачується за п'ятьма пунктами вбивства першого ступеня, з посиланням на CNN повідомляє УНН.
За інформацією видання, відповідні данні є у судових протоколах.
Нагадаємо, усі п'ятеро загиблих під час нападу в четвер на редакцію видання Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд) - співробітники газети.
Як повідомляв УНН, за даними Capital Gazette, стрілянину в редакції відкрив житель Меріленду на ім’я Джеррод Уоррен Рамос. У 2012 році він звинуватив видання в наклепі, але суд відмовився розглядати його позов. Як наголошується, в наслідку Рамос протягом багатьох років критикував діяльність видання в соцмережах. При цьому стрілок також переслідував співробітників Capital Gazette.