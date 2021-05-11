Стрельба в школе в Казани: число жертв возросло до девяти

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"Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек", - сказал Минниханов.

Что известно?

По предварительным данным, в школу зашли двое вооруженных людей и открыли огонь по учащимся. Одного из нападавших позже задержали у входа в школу.

Telegram-канал Baza называет его имя — это Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже.

Несколько дней назад он завел Telegram-канал, в котором называл себя “богом”, а утром перед стрельбой заявил, что “убьет огромное количество биомусора”, после чего совершит самоубийство.

Второго преступника заблокировали на четвертом этаже учебного заведения, сообщили источники ряда СМИ. Он мог удерживать в заложниках несколько человек. По данным Telegram-канала Mash, второго нападавшего убили во время спецоперации. Это же подтверждают источники федерального агентства ТАСС.

Жертвы нападения

В результате стрельбы, по данным на 11:10 по киевскому времени, погибли как минимум 11 человек. Также известно о 32 пострадавших, в больнице находятся 16 человек. Здание школы оцеплено. Учащихся эвакуировали в соседний детский сад. Многие из школьников выпрыгивали из окон здания. Двое из них разбились насмерть.

По сведениям регионального издания “Бизнес Online”, полиция также выехала к дому № 10 на улице Туганлык. Как отмечает Baza, задержанный подросток заявил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Правоохранительные органы намерены взять штурмом квартиру.

МВД РФ заявило, что после стрельбы введен режим контртеррористической операции. Во всех школах Казани 11 мая отменены занятия во вторую смену.