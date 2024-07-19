Во время инцидента со стрельбой на рынке Привоз в Одессе женщина отобрала у патрульного оружие и разорвала форменную одежду, она и водитель BMW, после остановки которого и началась потасовка, задержаны. Полиция квалифицировала действия участников инцидента: открыто уголовное производство, составлен админпротокол, ведется служебная проверка действий патрульных, сообщили в пятницу в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в Одессе возле рынка Привоз патрульные остановили автомобиль BMW. У водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался, оказывал сопротивление, пройти освидетельствование отказывался", - сообщили в полиции.

Как отмечается, возле служебного авто собралась "толпа людей, которые пытались помочь мужчине убежать". "Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы спецсредство - баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил. Полицейский действовал в соответствии с п. 13 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции"", - рассказали в полиции.

Отмечается, что "во время потасовки водитель пытался убежать". "Фигуранта и женщину доставили в отделение полиции", - указали правоохранители.

Сообщается, что полиция уже квалифицировала действия участников инцидента на Привозе: открыто уголовное производство, составлен админпротокол.

"Следователи полиции Одесской области внесли данные о событии в ЕРДР, квалифицировав его как насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа - статья 345 УКУ", - сообщили в полиции.

Отмечается, что "водитель BMW и женщина, которая отобрала у патрульного оружие и разорвала форменную одежду, задержаны". "При участии процессуального руководства фигурантам готовится сообщение о подозрении", - указали правоохранители.

Кроме этого, как отмечается, "в отношении водителя, который нарушил ПДД и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, составлен административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

"Также продолжается служебная проверка для предоставления оценки действиям патрульных полицейских. О ее результатах проинформируем дополнительно", - сообщили в полиции.

Стрельба возле Привоза в Одессе: на фоне толкотни во время преследования подозреваемого патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух - полиция