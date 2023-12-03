СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

В Управлении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердили расстрел оккупантами двух украинских солдат, которые сдавались в плен, пишет УНН.

Детали

российская федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в очередной раз коварно расстреляли безоружных солдат - говорится в сообщении.

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Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что все доказательства расстрела военнослужащих будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями.

Напомним

Вчера, 2 декабря, в сети появилось видео расстрела оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни, отметив, что казнь тех, кто сдается в плен, - это военное преступление.

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