СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами
Киев • УНН
Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.
В Управлении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердили расстрел оккупантами двух украинских солдат, которые сдавались в плен, пишет УНН.
Детали
российская федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в очередной раз коварно расстреляли безоружных солдат
Дополнение
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что все доказательства расстрела военнослужащих будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями.
Напомним
Вчера, 2 декабря, в сети появилось видео расстрела оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни, отметив, что казнь тех, кто сдается в плен, - это военное преступление.
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СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами
Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.
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