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СтратКом ВСУ подтвердил расстрел украинских пленных оккупантами

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 07:28  •  18989 просмотра

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Российские военные расстреляли двух безоружных украинских солдат, которые сдались в плен. Доказательства этого военного преступления будут переданы в международные органы.

В Управлении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердили расстрел оккупантами двух украинских солдат, которые сдавались в плен, пишет УНН

Детали 

российская федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в очередной раз коварно расстреляли безоружных солдат

- говорится в сообщении.

Дополнение

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что все доказательства расстрела военнослужащих будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями.

Напомним

Вчера, 2 декабря, в сети появилось видео расстрела оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни, отметив, что казнь тех, кто сдается в плен, - это военное преступление.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
СтратКом ЗСУ підтвердив розстріл українських полонених окупантами
StratCom of the Armed Forces of Ukraine confirms the execution of Ukrainian prisoners by the occupiers
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