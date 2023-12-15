Страны ЕС обещают продолжать поддержку Украины сколько потребуется: о чем говорится в выводах саммита
Киев • УНН
ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в различных сферах, об этом говорится в выводах саммита
Лидеры ЕС пообещали, что продолжат финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько это будет нужно, говорится в выводах саммита ЕС, пишет УНН.
Детали
Европейский Совет повторяет свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подтверждает непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии
О военной поддержке
В выводах указывается, что ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, сколько это потребуется.
Также Европейский Совет отметил необходимость ускорить доставку ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы по одному миллиону артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО.
"Европейский Совет предлагает активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования", - добавляют в Совете.
Об энергетике
Страны ЕС также активизируют предоставление Украине дальнейшей гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, а также помощи для обеспечения устойчивости ее энергетического сектора зимой. Кроме того, Европейский Союз продолжает поддерживать ремонт, восстановление и реконструкцию Украины, в координации с международными партнерами, включая процесс разминирования и психосоциальную реабилитацию.
О Формуле мира
Европейский Союз и его государства-члены, как отмечается, "будут продолжать свои интенсивные глобальные усилия и сотрудничество с Украиной и партнерами из всех регионов мира, чтобы обеспечить как можно более широкую международную поддержку для всестороннего, справедливого и прочного мира и ключевых принципов и целей Формулы мира в Украине с перспективой на будущий Глобальный саммит мира".
О замороженных российских активах
Европейский Совет повторяет свой призыв о передаче Украине замороженных активов рф, чтобы направить их восстановление и реконструкцию, в соответствии с действующими договорными обязательствами, и в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.
О компенсациях и трибунале
"Россия и ее руководство должны быть привлечены к полной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и за другие преступления в соответствии с международным правом, а также за огромный ущерб, нанесенный ее войной. Европейский Совет призывает к дальнейшим усилиям, в том числе в рамках Основной группы, по созданию трибунала для расследования преступления агрессии против Украины, который имел бы широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также будущий механизм компенсации; он вновь заявляет о своей поддержке Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины. Кроме того, Европейский Совет выражает свою поддержку работе Международного уголовного суда и осуждает попытки России подорвать его международный мандат и функционирование", - указали лидеры ЕС.
О депортации
Европейский Совет повторяет свой срочный призыв к России и Беларуси "немедленно обеспечить возвращение в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц".
О санкциях, их обходе и поддержке России других стран
"Европейский Союз решительно настроен на дальнейшее ослабление способности России вести агрессивную войну, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного внедрения и предотвращения их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками, - отмечается в выводах.
Также Европейский Совет осуждает продолжение военной поддержки россии в агрессивной войне со стороны Ирана, Беларуси и КНДР и призывает все страны не оказывать материальную или иную поддержку захватнической войне россии.
Об экспорте зерна
"Европейский Совет подчеркивает важность безопасности и стабильности в Черном море. Жизненно важно, чтобы украинский экспорт зерна был стабильным и достигал мировых рынков. Европейский Совет поддерживает все усилия, направленные на содействие экспорту украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в страны, которые больше всего в этом нуждаются, в частности в Африке и на Ближнем Востоке", - указывается в выводах.
О движении в ЕС
"Европейский Совет решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Республикой Молдова", - указывают лидеры ЕС.
Напомним
Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.
Страны ЕС обещают продолжать поддержку Украины сколько потребуется: о чем говорится в выводах саммита
ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в различных сферах, об этом говорится в выводах саммита.
Семья Ивасюков: партийные педагоги в "гуманитарном штабе" Гройсмана
Игоря и Ирину Ивасюк, политическую пару, связанную с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, обвиняют в незаконной деятельности, такой как владение непонятными доходами, а недавнее участие в "гуманитарном штабе" рассматривается как пиар-акция для Гройсмана.
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,6 тыс. грузовиков, есть положительная динамика на "Ягодине"
Около 2,6 тыс. грузовиков стоят в очередях на границе Польши с Украиной
Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ
Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ.
ПВО, вооружение и финансовая поддержка: Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получит от стран Северной Европы
Страны Северной Европы предоставляют Украине новые пакеты поддержки в виде противовоздушной обороны, артиллерии и финансовой помощи: Дания предлагает 1 миллиард долларов, а Норвегия - более 400 миллионов долларов, о чем объявил президент Зеленский.
"Украина не останется без денег": премьер Нидерландов сделал заявление после блокирования Венгрией 50 млрд евро
Премьер-министр Нидерландов заверил, что Украина не останется без денег на фоне блокирования Венгрией пакета на 50 миллиардов евро, поскольку ЕС планирует возобновить переговоры о предоставлении помощи в январе.
россияне за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области
Российские войска совершили 87 обстрелов 18 населенных пунктов в Запорожской области, используя беспилотники, авиационные снаряды и реактивные системы залпового огня, без сообщений о жертвах.
"Не после рождественского яичного ликера": Белый дом призвал Конгресс США одобрить помощь Украине
Белый дом призвал Конгресс принять решение о предоставлении критически важной помощи Украине после того, как путин подтвердил свою цель продолжать "жестокое и варварское вторжение" до тех пор, пока его цели не будут достигнуты. Джон Кирби подчеркнул глобальные последствия бездействия и прямую угрозу международному порядку и демократии
российские ДРГ за две недели 7 раз пытались прорваться на территорию Украины - Наев
За две недели российские диверсионные группы семь раз пытались проникнуть на территорию Украины, в пяти случаях украинские войска оперативно отбили врага, нанеся потери.
Армия рф обстрелом повредила детский сад в Харьковской области
Российские войска обстреляли четыре района Харьковской области, повредив детский сад, но без жертв.