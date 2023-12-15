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Страны ЕС обещают продолжать поддержку Украины сколько потребуется: о чем говорится в выводах саммита

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 07:50  •  17814 просмотра

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ЕС обещает бессрочную поддержку Украине в различных сферах, об этом говорится в выводах саммита

Лидеры ЕС пообещали, что продолжат финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько это будет нужно, говорится в выводах саммита ЕС, пишет УНН.

Детали

Европейский Совет повторяет свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подтверждает непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии 

- говорится в документе.

О военной поддержке

В выводах указывается, что ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, сколько это потребуется.

Также Европейский Совет отметил необходимость ускорить доставку ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы по одному миллиону артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО.

"Европейский Совет предлагает активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования", - добавляют в Совете.

Об энергетике

Страны ЕС также активизируют предоставление Украине дальнейшей гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, а также помощи для обеспечения устойчивости ее энергетического сектора зимой. Кроме того, Европейский Союз продолжает поддерживать ремонт, восстановление и реконструкцию Украины, в координации с международными партнерами, включая процесс разминирования и психосоциальную реабилитацию.

О Формуле мира

Европейский Союз и его государства-члены, как отмечается, "будут продолжать свои интенсивные глобальные усилия и сотрудничество с Украиной и партнерами из всех регионов мира, чтобы обеспечить как можно более широкую международную поддержку для всестороннего, справедливого и прочного мира и ключевых принципов и целей Формулы мира в Украине с перспективой на будущий Глобальный саммит мира".

О замороженных российских активах

Европейский Совет повторяет свой призыв о передаче Украине замороженных активов рф, чтобы направить их восстановление и реконструкцию, в соответствии с действующими договорными обязательствами, и в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

О компенсациях и трибунале

"Россия и ее руководство должны быть привлечены к полной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и за другие преступления в соответствии с международным правом, а также за огромный ущерб, нанесенный ее войной. Европейский Совет призывает к дальнейшим усилиям, в том числе в рамках Основной группы, по созданию трибунала для расследования преступления агрессии против Украины, который имел бы широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также будущий механизм компенсации; он вновь заявляет о своей поддержке Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины. Кроме того, Европейский Совет выражает свою поддержку работе Международного уголовного суда и осуждает попытки России подорвать его международный мандат и функционирование", - указали лидеры ЕС.

О депортации

Европейский Совет повторяет свой срочный призыв к России и Беларуси "немедленно обеспечить возвращение в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц".

О санкциях, их обходе и поддержке России других стран

"Европейский Союз решительно настроен на дальнейшее ослабление способности России вести агрессивную войну, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного внедрения и предотвращения их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками, - отмечается в выводах.

Также Европейский Совет осуждает продолжение военной поддержки россии в агрессивной войне со стороны Ирана, Беларуси и КНДР и призывает все страны не оказывать материальную или иную поддержку захватнической войне россии. 

Об экспорте зерна

"Европейский Совет подчеркивает важность безопасности и стабильности в Черном море. Жизненно важно, чтобы украинский экспорт зерна был стабильным и достигал мировых рынков. Европейский Совет поддерживает все усилия, направленные на содействие экспорту украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в страны, которые больше всего в этом нуждаются, в частности в Африке и на Ближнем Востоке", - указывается в выводах.

О движении в ЕС

"Европейский Совет решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Республикой Молдова", - указывают лидеры ЕС.

Напомним

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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