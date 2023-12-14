Страны НАТО увеличили военный бюджет 2024 года на 12 процентов

Страны НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты на 2024 год на заседании Североатлантического совета. Об этом сообщается на сайте Альянса, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, гражданский бюджет установлен в размере 438,1 млн евро, а военный бюджет - 2,03 млрд евро, что на 18,2% и 12% больше, чем в 2023 году.

Гражданский бюджет НАТО предоставляет средства на персонал, операционные расходы, и расходы на программы штаб-квартиры и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры, командных структур НАТО, а также миссий и операций по всему миру.

Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, которая охватывает крупные строительные проекты и инвестиции в системы командования и управления. Предельный объем на 2024 год составляет 1,3 млрд евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане подчеркнул, что увеличение и расширение использования совместного финансирования позволяет союзникам по НАТО более эффективно решать общие вызовы безопасности.

Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников. В неспокойные времена мы нуждаемся в этом как никогда - сказал Мирча Джоане.

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