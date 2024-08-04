Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли 7 громад Сумской области, осуществив 13 атак. Использовались артиллерия, минометы, гранатометы, FPV-дроны и стрелковое оружие, всего зафиксировано 39 взрывов.
В течение дня силы врага совершили 13 обстрелов по Сумской области, поэтому в области прозвучало 39 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Согласно информации, атаке подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Дружбовская громады.
Ситуация в общинах
Великописаревская: террористы атаковали FPV дронами (1 взрыв) и нанесли гранатометный обстрел (3 взрыва).
Эсманьская: оккупанты сбросили 20 мин на территорию громады.
Дружбовская: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
Краснопольская: захватчики нанесли артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Белопольская: противник ударил FPV дронами (1 взрыв).
Хотинская: агрессор обстрелял из стрелкового оружия.
Юнаковская: террористическая страна нанесла минометный обстрел (1 взрыв), атаковала FPV дронами (2 взрыва), осуществила артиллерийский обстрел (5 взрывов).
росіяни за ніч обстріляли Сумщину тричі: зафіксовано 28 вибухів1 августа 2024, 06:42 • 39147 просмотров