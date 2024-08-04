Оккупанты на ВОТ планируют конфисковать имущество украинцев до 16 августа 21 минута назад • 8739 просмотра

ВСУ смогут сбивать больше ракет и самолетов после получения F-16 - Сырский 3 часа назад • 35525 просмотра

Зеленский предлагает обсудить со странами-соседями по НАТО создание коалиции для сбивания российских ракет 4 часа назад • 29701 просмотра

"F-16 в Украине, мы обеспечили это": Зеленский подтвердил прибытие в Украину самолетов F-16 6 часов назад • 76035 просмотра