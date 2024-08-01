Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 3 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов в Краснопольской и Шалыгинской громадах, использовались минометы и дроны.
Российские войска ночью и утром совершили 3 обстрела Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов, враг использовал минометы и дроны, сообщил в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как указано, обстрелам подверглись Краснопольская и Шалыгинская громады:
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