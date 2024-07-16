Страна-террорист несет значительные потери: 1110 человек личного состава, десятки единиц военной техники
Киев • УНН
За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава, 13 танков, 36 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 45 беспилотных летательных аппаратов, 57 автомобилей и автоцистерн, а также 8 единиц специальной техники по данным Вооруженных сил Украины.
За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 16.07.24:
- Личный состав: 561400 (+1110).
- Танки: 8227 (+13).
- Бронированные боевые машины: 15862 (+36).
- Артиллерийские системы: 15368 (+44).
- РСЗВ: 1119.
- Средства ППО: 892.
- Самолеты: 361.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12193 (+45).
- Крылатые ракеты: 2398.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 20680 (+57).
- Специальная техника: 2577 (+8).
Данные уточняются.
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