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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страна-террорист несет значительные потери: 1110 человек личного состава, десятки единиц военной техники

Страна-террорист несет значительные потери: 1110 человек личного состава, десятки единиц военной техники

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 04:14  •  27331 просмотра

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За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава, 13 танков, 36 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 45 беспилотных летательных аппаратов, 57 автомобилей и автоцистерн, а также 8 единиц специальной техники по данным Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 16.07.24:

- Личный состав: 561400 (+1110).

- Танки: 8227 (+13).

- Бронированные боевые машины: 15862 (+36).

- Артиллерийские системы: 15368 (+44).

- РСЗВ: 1119.

- Средства ППО: 892.

- Самолеты: 361.

- Вертолёты: 326.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12193 (+45).

- Крылатые ракеты: 2398.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 20680 (+57).

- Специальная техника: 2577 (+8).

Данные уточняются.

Генштаб: На фронте произошло 110 боестолкновений. Враг был активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях15 июля 2024, 21:18 • 37774 просмотра

Юлия Котвицкая

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