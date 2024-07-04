Страна-террорист несет потери: За сутки погибло 1200 военнослужащих
Киев • УНН
За последние сутки боевых действий в Украине рф потеряла 1200 человек личного состава, 9 танков, 17 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 2 системы противовоздушной обороны, 26 БПЛА, 6 крылатых ракет, а также 73 автотранспортных средства и цистерны.
В пределах суток рф потеряла 1200 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 04.07.24:
- Личный состав: 547470 (+1200).
- Танки: 8132 (+9).
- Бронированные боевые машины: 15600 (+17).
- Артиллерийские системы: 14777 (+65).
- РСЗВ: 1115.
- Средства ППО: 878 (+2).
- Самолеты: 360.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11694 (+26).
- Крылатые ракеты: 2342 (+6).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19923 (+73).
- Специальная техника: 2468 (+4).
рф потеряла 1140 военнослужащих за сутки30 июня 2024, 04:08 • 68497 просмотров