Столтенберг призвал КНДР к диалогу после запуска ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск ракеты КНДР и призвал северокорейского лидера вернуться к диалогу с международным сообществом. Об этом говорится в заявлении НАТО, обнародованном после запуска ракеты КНДР, передает УНН.
"Я решительно осуждаю новое испытание баллистической ракеты Северной Кореей. Это последующим нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, подрывает региональную и международную безопасность", - говорится в заявлении.
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"В ноябре я посетил региональных партнеров НАТО, Японию и Республику Корею, и вместе мы призвали Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций и отказаться от своих ядерных и ракетных программ. Я повторяю этот призыв сегодня. Северная Корея должна вернуться к настоящему и конструктивному диалогу с международным сообществом", - добавил Столтенберг.
Напомним, вечером 28 ноября, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты.