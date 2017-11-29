Столтенберг призвал КНДР к диалогу после запуска ракеты

"Я решительно осуждаю новое испытание баллистической ракеты Северной Кореей. Это последующим нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, подрывает региональную и международную безопасность", - говорится в заявлении.

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"В ноябре я посетил региональных партнеров НАТО, Японию и Республику Корею, и вместе мы призвали Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций и отказаться от своих ядерных и ракетных программ. Я повторяю этот призыв сегодня. Северная Корея должна вернуться к настоящему и конструктивному диалогу с международным сообществом", - добавил Столтенберг.

Напомним, вечером 28 ноября, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты.