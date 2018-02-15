Столтенберг: НАТО отслеживает размещение "Искандеров" в Калининградской области

“Россия много лет назад заявляла о планах разместить „Искандеры“ на постоянной основе в Калининграде. Мы видели размещения ранее, но их возвращали назад, они не оставались на постоянное базирование. Но мы видим, что Россия вкладывает средства в инфраструктуру, укрепляет присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать, там сейчас „Искандеры“ на постоянной основе, это касается разведданных”, — сказал генеральный секретарь НАТО.

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“Я призываю Россию быть прозрачной. Это одна из причин важности Совета Россия-НАТО, мы используем его для сообщения о военных учениях и военные потенциалы. Мы призываем Россию быть транспарентной”, — добавил он.

Напомним, 5 февраля Российская Федерация на постоянной основе разместила оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер” в Калининградской области. По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, ранее Россия размещала эти комплексы в Калининградской области только на период учений, однако сейчас ситуация изменилась и сейчас это “постоянное развертывание со всей необходимой инфраструктурой”.