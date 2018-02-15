Столтенберг: НАТО відслідковує розміщення "Іскандерів" у Калінінградській області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. НАТО відслідковує військову діяльність РФ у Калінінградській області та закликає до транспарентності в питанні про можливе розміщення тактичних ракетних комплексів “Іскандер”. Про це заявив в генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресс-конференції у Брюсселі, інформує УНН.
“Росія багато років тому заявляла про плани розмістити „Іскандери“ на постійній основі в Калінінграді. Ми бачили розміщення раніше, але їх повертали назад, вони не залишалися на постійне базування. Але ми бачимо, що Росія вкладає кошти в інфраструктуру, зміцнює присутність в Калінінграді. Я не буду коментувати, чи є там зараз „Іскандери“ на постійній основі, це стосується розвідданих”, — сказав генеральний секретар НАТО.
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“Я закликаю Росію бути прозорою. Це одна з причин важливості Ради Росія-НАТО, ми використовуємо її для повідомлення про військові навчання і військові потенціали. Ми закликаємо Росію бути транспарентною”, — додав він.
Нагадаємо, 5 лютого Російська Федерація на постійній основі розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер” в Калінінградській області. За словами міністра оборони Литви Раймундаса Каробліса, раніше Росія розміщувала ці комплекси в Калінінградській області лише на період навчань, проте наразі ситуація змінилась і зараз це “постійне розгортання зі всією необхідною інфраструктурою”.