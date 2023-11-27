Столичный блогер пытался дискредитировать Силы обороны: ему сообщено о подозрении
СБУ обвинила киевского блогера в подрыве сил обороны Украины путем трансляции провокаций и раскрытия мест дислокации войск в Интернете. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы за его действия, которые могут способствовать российским войскам.
Непогода на Киевщине: дороги от снега очищают 220 единиц техники
В Киевской области 220 единиц техники и 272 работника задействованы в борьбе с непогодой, используя 6588 тонн противогололедных материалов.
После почти 10 лет судебной тяжбы: в Украину вернулось "скифское золото"
Артефакты из крымских музеев, представленные на голландской выставке 2014 года, вернулись в Украину после почти десятилетнего юридического спора. 565 экспонатов останутся в Национальном музее истории Украины до деоккупации Крыма.
В Сочи свирепствует мощный шторм: реки на улицах, смытые дома
Сильный шторм в Сочи вызвал массовое наводнение, метровые волны смывают дома и превращают улицы в реки.
На оккупированной Луганщине многие населенные пункты остаются без света - Власенко
В оккупированной Луганской области сложилась критическая ситуация с повсеместным отключением электроэнергии, плохой мобильной связью и многочисленными пожарами из-за проблем с отоплением. В частности в Северодонецке существенно повреждена система отопления. Тем временем российские войска безуспешно пытались штурмовать Купянское направление.
На Купянском направлении к штурмам оккупантов присоединяются бывшие "вагнеровцы", на Бахмутском - рф активизировала использование дронов - Сырский
Бывшие бойцы "вагнера" участвуют в штурмах на купянском направлении, россия активизирует использование беспилотников на Бахмутском направлении, боевые столкновения продолжаются.
В условиях непогоды вдвое уменьшилось количество желающих незаконно перейти границу - Демченко
Из-за неблагоприятных погодных условий количество нелегальных пересечений границы уменьшилось. Как сообщил Андрей Демченко из Государственной пограничной службы, если в среднем бывает 25-30 случаев в день, то за прошедшие сутки задержано только 14 человек.
На границе с Польшей временно не будет электричества на одном из пунктов пропуска: что известно
Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе временно будет без света 28 ноября из-за ремонтных работ. Электричества не будет с 10 утра до 13:00, будет восстанавливаться на час, а затем снова будет отключаться с 14:00 до 17:00
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
Украинцы часто жалуются в ЕСПЧ на незаконное задержание, причем бывшая судья ЕСПЧ Анна Юдковская отметила распространенность этой проблемы и уменьшение количества жалоб на пытки. Также распространены жалобы на справедливое судебное разбирательство и права собственности.
В Киеве установят главную елку на Софийской площади, но без ярмарок и развлечений - КГГА
Главная елка страны в Киеве будет стоять на Софийской площади, без массовых мероприятий и празднований, а все расходы берут на себя меценаты.