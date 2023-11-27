Столичный блогер пытался дискредитировать Силы обороны: ему сообщено о подозрении

СБУ сообщила о подозрении блогеру-провокатору из Киева, который пытался дискредитировать Силы обороны. Все это снимал и публиковал в соцсети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Отмечается, что подозреваемый в комендантский час намеренно передвигался по улицам города и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями. Фигурант делал видеостримы на собственной странице в Facebook, в которых оскорблял украинских защитников и фиксировал их геолокации на территории столицы.

Как указали в СБУ, контент блогера "подыгрывал" российским пропагандистам, которые делают фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине. Кроме того, российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляции киевского блогера для идентификации украинских защитников и отслеживания мест их пребывания.

При обысках по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для распространения контента в пользу рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Решается вопрос о возможной дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Поскольку фигурант не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, он будет доставлен в суд принудительно, указали в СБУ.

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