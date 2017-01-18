Столичные парки и скверы окутал иней - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Деревья и кусты в столичных парках и скверах покрылись инеем. УНН предлагает полюбоваться красотой, созданной зимой.
Несмотря на то, что Киев уже вторые сутки как окутал туман , трудно было не заметить красоту зимних деревьев, на ветвях которых образовался иней.
Отметим, по данным Укргидрометцентра, сегодня стоит ожидать 3-5 градусов мороза днем и 8-10 градусов ниже нуля ночью. На дорогах ожидается гололедица и туман. Существенных осадков не предвидится.
Как сообщал УНН, деревья в ботаническом саду Миссури покрылись льдом .
Фото - Елена Петренко