Столичні парки та сквери оповив іній – фоторепортаж

Незважаючи на те, що Київ уже другу добу як оповив туман, важко було не помітити красу зимових дерев, на гілках яких утворився іній.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні варто очікувати 3-5 градусів морозу вдень і 8-10 градусів нижче нуля вночі. На дорогах очікується ожеледиця і туман. Істотних опадів не передбачається.

Як повідомляв УНН, дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися льодом.

Фото - Олена Петренко