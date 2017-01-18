Столичні парки та сквери оповив іній – фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Дерева та кущі у столичних парках та скверах вкрилися інеєм. УНН пропонує помилуватися красою, створеною зимою.
Незважаючи на те, що Київ уже другу добу як оповив туман, важко було не помітити красу зимових дерев, на гілках яких утворився іній.
Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні варто очікувати 3-5 градусів морозу вдень і 8-10 градусів нижче нуля вночі. На дорогах очікується ожеледиця і туман. Істотних опадів не передбачається.
Як повідомляв УНН, дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися льодом.
Фото - Олена Петренко