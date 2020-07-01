Столичные больницы первой волны заполнены на 31% - Кличко

"Хочу сообщить, что больницы первой волны, рассчитаны на почти 900 коек, заполнены на 31%. Это 8 городских больниц и 2 родильных дома. Также дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) - еще 70 коек. А также - места в специализированных медицинских учреждениях. Если понадобится, для второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в еще 7 больницах столицы. Но я очень не хочу, чтобы они понадобились", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, в столице усиливают противоэпидемические мероприятия.