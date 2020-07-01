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Столичні лікарні першої хвилі заповнені на 31% - Кличко

Столичні лікарні першої хвилі заповнені на 31% - Кличко

Київ • УНН

 • 13606 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Лікарні першої хвилі у Києві, що розраховані на майже 900 ліжок, заповнені на 31%. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Хочу повідомити, що лікарні першої хвилі, розрахованої на майже 900 ліжок, заповнені на 31%. Це 8 міських лікарень і 2 пологових будинки. Також додатково створені місця в Олександрівській лікарні. Там виділили ще один корпус для прийому та лікування хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) – ще 70 ліжок. А також - місця в спеціалізованих медичних закладах. Якщо знадобиться, для другої хвилі прийому хворих місто підготувало майже 800 ліжок у ще 7 лікарнях столиці. Але я дуже не хочу, щоб вони знадобилися", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у столиці посилюють протиепідемічні заходи.

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