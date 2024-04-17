Стоимость пасхальной корзины в Украине вырастет на 17,6%, то есть 1422 грн в 2024 году

Стоимость Пасхальной корзины в 2024 году выросла до 1422 грн. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", передает УНН.

Детали

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2024 году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1422,05 грн, то есть на 17,6 % дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1208,78 грн. - Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Наибольшую часть цены составляет кулич по традиционному рецепту, который в этом году обойдется в среднем в 179,8 грн за 1 кг. По сравнению с предыдущим годом, цена на пасху выросла на 5,8%, в основном из-за роста цен на некоторые ее составляющие.

Составляющие, которые подверглись значительному подорожанию в этом году, включают сливочное масло (+16,4%), молоко (+13,6%), дрожжи (+9,6%), изюм (+15,6%), что, к сожалению, отражает отпечаток экономической нестабильности, вызванной военными действиями.

Мясные продукты остаются среди наиболее дорогих составляющих корзины, с домашней колбасой и бужениной, которые выросли в цене на 14,3% и 14,2% соответственно.

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины остаются мясные продукты. Домашняя колбаса стоит 200 грн за 0,5 кг, что соответствует цене 380-420 грн за 1 кг. Буженина стоит 250 грн за 0,5 кг, что составляет 500-540 грн за 1 кг. Стоимость сала стоит 110 грн за 0,5 кг или 210-280 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов, твердый сыр имеет самую высокую цену, подскочив на 31,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако мягкий сыр (0,5 кг) обойдется в 107,5 грн (37-45 грн за пачку 200 г).

При дополнении корзины овощами и фруктами, которые также повысились в цене, стоимость может вырасти до 1652,05 грн, что на 12,9% больше, чем в 2023 году.

Следовательно, тепличные томаты стоят 85-120 грн за 1 кг, огурцы - 90-110 грн за 1 кг. Цены на яблоки колеблются от 20 до 27 грн за 1 кг, в зависимости от сорта.

Относительно церковного вина "Кагор", его средняя цена составляет около 150 грн за бутылку.

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрия Лупенко, цены на товары в корзине отражают экономические трудности, вызванные войной, и растут на фоне денежных и материальных потерь отечественной экономики и украинских семей.

Напомним

По подсчетам ученых Института аграрной экономики, цена пасхальной корзины в 2023 году на семью из 4-х человек стоила около 1208,78 грн.

Пасха 2023: пасхальная корзина будет стоить на 24,4 % дороже, чем в прошлом году