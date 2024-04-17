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Стоимость пасхальной корзины в Украине вырастет на 17,6%, то есть 1422 грн в 2024 году
В 2024 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из 4 человек выросла на 17,6% до 1422,05 грн по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за роста цен на такие ингредиенты, как масло, молоко, дрожжи, изюм, мясные продукты и твердый сыр, что отражает экономическую нестабильность, вызванную военными действиями.
Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами
Бывшего сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области приговорили к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками.
Социальная сеть X может начать взимать плату с новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов
Компания X может ввести оплату для новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов на платформе.
Представили новую систему учета недвижимого культурного наследия Украины
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" запрезентовали новую систему "Государственный реестр недвижимых памятников Украины" для учета объектов культурного наследия. На данный момент 105 532 объектов уже внесли в реестр.
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Сумской области.
На передовой: россияне продвинулись в Очеретино и в 3 населенных пунктах продолжаются бои - DeepState
российские войска продвинулись в Очеретино, но бои продолжаются в Бердичах, Красногоровке и к югу от Урожайного.
Будут судить: На Киевщине 42-летний отчим изнасиловал 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья
На Киевщине будут судить 42-летнего мужчину, который изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья.
В Хорватии украинская сборная по боксу одержала победу на молодежном чемпионате Европы
Украинская сборная по боксу заняла первое общекомандное место на молодежном чемпионате Европы в Хорватии, завоевав 8 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Израильский удар по лагерю беженцев в Газе унес жизни 13 человек, в том числе 7 детей
По меньшей мере 13 человек, в том числе 7 детей, погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев в центральной части Газы.
На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину
Предприятие на Львовщине систематически уклонялось от уплаты более 7,5 млн грн таможенных платежей, ввозя новые товары под видом бывших в употреблении.