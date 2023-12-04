Стефанишина: в законопроекте о нацменьшинствах есть четкие предохранители против языка государства-агрессора

Чиновники вместе с парламентариями доработали законопроект об изменениях в некоторые законы в части прав национальных меньшинств. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и отметила - в документе есть четкие предохранители против языка государства-агрессора, передает УНН.

Детали

Стефанишина отметила, что вместе с парламентариями доработали внесенный правительством в ВР законопроект об изменениях в некоторые законы в части прав национальных меньшинств (сообществ). Надлежащая имплементация рамочного законодательства невозможна без внесения изменений в специальное законодательство. Именно поэтому с учетом международных практик, рекомендаций Венецианской Комиссии и в консультациях с нацсообществами был подготовлен пакет изменений в ряд законов.

Законопроект никоим образом не предусматривал пересмотр действующих норм относительно языка государства-агрессора. Это была всегда принципиальная для нас позиция. Однако для снятия любых опасений и предостережений, работая совместно с парламентариями и представителями общественности, мы дополнительно усилили предохранители. Что касается прав национальных сообществ, все положения законопроекта были сохранены - отметила Стефанишина.

Добавим

По ее словам, "на сегодня имеем хороший согласованный между фракциями проект закона, не оставляющий возможностей для двусмысленностей".

"Верю, что разрыв с российско-советским наследием является окончательным и бесповоротным. И лучшей гарантией этого является наша интеграция в ЕС. Уверена, здесь не может быть разногласий", - резюмировала Стефанишина.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №9610 о внесении изменений в закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" относительно некоторых вопросов реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.