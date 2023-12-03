Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу
Киев • УНН
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предоставил статистику зарубежных поездок народных депутатов, на фоне жалоб нардепов об отмене их зарубежных поездок.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ на жалобы народных депутатов привел статистику, как и сколько времени они находились за границей, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Стефанчук, с момента полномасштабного вторжения фракция "Слуга народа", которая составляет 235 народных депутатов (52,22% от состава Парламента), получила согласование 53,24% командировок от общего количества командировок, что составляет 4,23 командировки на одного народного депутата.
В то же время фракция "Европейская солидарность", которая постоянно жалуется на якобы "политические преследования" и составляет 27 народных депутатов (6% от состава парламента) получила согласование 9,74% от общего количества командировок, что составляет 6,7 командировки на одного депутата.
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По данным Стефанчука, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе была направлена в 31 командировку за пределы Украины, в которых из 648 дней полномасштабной войны пробыла в заграничных командировках 172 дня.
Во "внутреннем рейтинге" по количеству командировок она занимает почетное третье место среди всех народных депутатов
Также Стефанчук привел статистику командировок за границу других народных депутатов от "Европейской солидарности". Так Ирина Геращенко находилась в командировках 19 раз, Артур Герасимов - 18 раз, Мария Ионова - 18 раз, Алексей Гончаренко - 17 раз.
По его словам, он находится на 30 месте в "рейтинге", но не обнародовал данные ни одной другой фракции.
Дополнение
Вчера, 2 декабря, депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что власти не выпустили ее и двух коллег по фракции Ирину Геращенко и Марию Ионову в командировку в США.
Напомним
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Позже стало известно, что его командировка за границу отменена Верховной Радой.
В СБУ сообщили, что рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины встречу пятого президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату
Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предоставил статистику зарубежных поездок народных депутатов, на фоне жалоб нардепов об отмене их зарубежных поездок.
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