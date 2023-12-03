Стефанчук ответил на жалобы депутатов относительно не выпуска их за границу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ на жалобы народных депутатов привел статистику, как и сколько времени они находились за границей, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Стефанчук, с момента полномасштабного вторжения фракция "Слуга народа", которая составляет 235 народных депутатов (52,22% от состава Парламента), получила согласование 53,24% командировок от общего количества командировок, что составляет 4,23 командировки на одного народного депутата.

В то же время фракция "Европейская солидарность", которая постоянно жалуется на якобы "политические преследования" и составляет 27 народных депутатов (6% от состава парламента) получила согласование 9,74% от общего количества командировок, что составляет 6,7 командировки на одного депутата.

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По данным Стефанчука, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе была направлена в 31 командировку за пределы Украины, в которых из 648 дней полномасштабной войны пробыла в заграничных командировках 172 дня.

Во "внутреннем рейтинге" по количеству командировок она занимает почетное третье место среди всех народных депутатов - написал Стефанчук.

Также Стефанчук привел статистику командировок за границу других народных депутатов от "Европейской солидарности". Так Ирина Геращенко находилась в командировках 19 раз, Артур Герасимов - 18 раз, Мария Ионова - 18 раз, Алексей Гончаренко - 17 раз.

По его словам, он находится на 30 месте в "рейтинге", но не обнародовал данные ни одной другой фракции.

Дополнение

Вчера, 2 декабря, депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что власти не выпустили ее и двух коллег по фракции Ирину Геращенко и Марию Ионову в командировку в США.

Напомним

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Позже стало известно, что его командировка за границу отменена Верховной Радой.

В СБУ сообщили, что рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины встречу пятого президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату