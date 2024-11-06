Ставка на миллион: пользователь поставил почти 18 млн долларов на победу Трампа

Пользователь букмекерской платформы решил рискнуть рекордной суммой почти в 18 миллионов долларов, делая ставку на победу Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года, передает УНН.

Детали

Один из пользователей букмекерской платформы сделал ставку в почти 18 млн долларов на победу Дональда Трампа, что стало самой большой ставкой на представителя от Республиканской партии.

На его победу, юзеры также ставили 17 млн долларов, 16 млн долларов, 9 млн долларов и ниже.

Интересно, что самая большая ставку на Камалу Харрис составляет более 4 млн долларов

Напомним

Бывший президент США, а ныне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп после голосования на выборах заявил, что уверен в своей победе.