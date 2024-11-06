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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ставка на миллион: пользователь поставил почти 18 млн долларов на победу Трампа

Ставка на миллион: пользователь поставил почти 18 млн долларов на победу Трампа

Киев  •  УНН

22:29 • 1968 просмотра

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Пользователь букмекерской платформы сделал самую большую ставку в истории на победу Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года. Сумма ставки составила почти 18 миллионов долларов.

Пользователь букмекерской платформы решил рискнуть рекордной суммой почти в 18 миллионов долларов, делая ставку на победу Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года, передает УНН.

Детали

Один из пользователей букмекерской платформы сделал ставку в почти 18 млн долларов на победу Дональда Трампа, что стало самой большой ставкой на представителя от Республиканской партии.

На его победу, юзеры также ставили 17 млн долларов, 16 млн долларов, 9 млн долларов и ниже.

Интересно, что самая большая ставку на Камалу Харрис составляет более 4 млн долларов 

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Напомним 

Бывший президент США, а ныне кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп после голосования на выборах заявил, что уверен в своей победе. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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