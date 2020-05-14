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Статус депутата Госдумы России не мешает судить Поклонскую в Украине - прокурор АР Крым

Киев • УНН

 • 14784 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Статус депутата Госдумы России Натальи Поклонской не помешает судить ее в Украине. Об этом заявил прокурор АР Крым Игорь Поночовный в эфире Радио НВ, передает УНН.

Статус депутата Госдумы России не мешает судить Поклонскую в Украине - прокурор АР Крым

“Для военных преступников не имеет значения, какой статус у тебя в стране-оккупантов. На момент совершении преступления она была представителем оккупационной власти. Для нас она не была прокурором Крыма и не является депутатомРосийськои Федерации, потому что прокурором Крыма она была назначена незаконно, „прокуратура республики Крым“ была создана незаконно”, — рассказал Поночовный.

Также прокуратура Автономной Республики Крым напоминает, что указанное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, прокуратура АРК использует скандальное интервью Поклонской в уголовном производстве против нее.

Как сообщалось, на это интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил , что “лица, непосредственно способствовавшие оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан”.

Реакции самой Поклонской на критику данного интервью пока не было.

Отметим, накануне Поклонская дала интервью украинскому журналисту, в котором в частности рассказала, что до сих пор помнит украинский язык, заявила, что Янукович “незаконно свергнутый президент”, а “предателями” она считает людей, которые “захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить”.

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